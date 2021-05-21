Tapu Kadastro Teşkilatı 174'üncü yaşını kutluyor
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Tapu Kadastro Teşkilatı 174'üncü yaşını kutluyor

Tapu Kadastro Teşkilatı 174'üncü yaşını kutluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 174. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vali Mahmut Çuhadar'a ziyaret gerçekleştirildi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 174. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vali Mahmut Çuhadar'a ziyaret gerçekleştirildi.

Kadastro İl Müdürü Hüseyin Onur Sarıkaya ve Tapu Sicil Müdürü Esat Benli, Tapu ve Kadastro çalışanları ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim edip, kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gerçekleşen ziyarette, kadastronun tarihçesi ve çalışmaları hakkında Vali Mahmut Çuhadar'a bilgi veren Kadastro İl Müdürü Hüseyin Onur Sarıkaya ve Tapu Sicil Müdürü Esat Benli, 24 adet bölge müdürlüğü, 973 adet tapu müdürlüğü, 81 adet kadastro müdürlüğü, tüm il ve ilçelerde yılda 10 milyona yakın işlem hacmi ile yaklaşık 30 milyon insana en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Kadastro İl Müdürü Hüseyin Onur Sarıkaya, Tapu Sicil Müdürü Esat Benli ve kurum çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar ise, "Hayata geçirdiği projelerle her geçen gün hizmet kalitesini artırıp, bilgi teknolojilerini en iyi kullanarak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için alt yapısını sürekli geliştiren Türkiye'nin köklü ve önemli kuruluşlarından birisi olan Tapu Kadastro Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Tapu ve Kadastro çalışanlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Tapu Kadastro Teşkilatı 174'üncü yaşını kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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