Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı!
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Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı!

30.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:25
Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı!

Son günlerde içerilen sızdırılan bilgiler sonucu elenen isimlerin ifşa olduğu MasterChef Türkiye'den bu hafta elenecek isim günler öncesinden belli oldu. Eleme adaylarından biri olan Tanya'nın babası, sosyal medyada kızı için veda paylaşımı yaptı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, ifşa haberleriyle sık sık gündeme gelmeye başladı. Tanya'nın kaptan olduğu kırmızı takım, şimdiye kadar oynana iki dokunulmazlık oyununu kaybetti. Takımların eleme adayı ise Serhat, Tanya, Emir ve Barbaros eleme adayı oldu.

BABASININ PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Pazar günü ekrana gelecek olan bölümde bir kişinin eleneceği yarışmada veda eden kişi, yarışmacının babasının paylaşımıyla ifşa oldu. Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayarak "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun" ifadelerini kullandı.

Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı!
Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı!
Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı!
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