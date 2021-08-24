"Tansu Çiller'in zamanın Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu" iddiasına yalanlama
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"Tansu Çiller'in zamanın Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu" iddiasına yalanlama

'Tansu Çiller'in zamanın Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu' iddiasına yalanlama
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in avukatı Salih Çelen, yaptığı yazılı açıklamada bir medya kuruluşunda yer alan mülakattaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli bir subayımızın bir medya kuruluşunda yer alan mülakatındaki, müvekkilim Tansu Çiller'in 28 Şubat sürecinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı Refahyol Koalisyon Hükümeti döneminde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddialar külliyen gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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"Tansu Çiller'in zamanın Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu" iddiasına yalanlama - Haberler
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