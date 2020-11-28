Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün gece yarısı evinde rahatsızlanan 83 yaşındaki Özer Çiller'e kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahale yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Özer Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Özer Çiller'in ilerleyen yaşı nedeniyle bazı sağlık sorunlarının olduğu biliniyordu.

ÖZEL ÇİLLER KİMDİR?

21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özer Uçuran, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi. Evlendikten sonra eşinin soyadını aldı ve hayatına Özer Çiller olarak devam etti. Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Robert Koleji'nde mühendislik bölümünden mezun oldu.

8 yıl Amerika'da yaşayan Özer Çiller, Tansu Çiller'in Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk First Gentleman'i (Başbeyfendi) unvanını aldı.

"HZ. EBUBEKİR 30. GÖBEKTEN BENİM BÜYÜK DEDEM"

Özer Çiller, 2013 yılında yaptığı bir açıklamayla Türkiye'nin gündemine gelmişti.

İnançlı bir aileden geldiğini ifade eden Özer Çiller, "Hazreti Ebubekir 30. göbekten benim büyük dedem." ifadesini kullanmıştı.