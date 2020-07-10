Tanoğlu, Semiha Yıldırım hakkında yapılan ifadeleri kınadı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, son Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf eden Levent Özeren'e yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, son Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf eden Levent Özeren'e yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Tanoğlu yaptığı açıklamada, "Son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın saygı değer eşi kıymetli Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi hedef alan ahlaksız sözlü saldırıyı kınıyorum. Kendileri öncelikle bir anne ve son derece mütevazi bir Anadolu hanımefendisidir. Üslubu ile, tavrı ile, samimiyeti ile her zaman eşinin yanında olmuştur. Çirkinlikte sınır tanımayan, sosyal medyada hakaret etmeyi özgürlük sanan Levent Özeren'i şiddetle kınıyorum. Sosyal medyanın, kişilik haklarına saldırı mecrasına dönüşmesini asla kabul etmeyeceğiz ve bunu normalleştirme çabalarına da izin vermeyeceğiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA