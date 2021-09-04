Tanker minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
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Tanker minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı

Tanker minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'da tankerin minibüse arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

KONYA'da tankerin minibüse arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya-Adana karayolunda meydana geldi. Ali Danacı yönetimindeki 01 DAR 04 plakalı tanker, Suriye uyruklu Mahmud El Yasin'in kullandığı 35 MA 8101 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada tanker şoförü Ali Danacı, eşi Nuriye Danacı, diğer sürücü Mahmud El Yasin, yanındaki Fatma Suriyeli, Muhammed El Addavir ve Abdurrahman El Obayt yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Tanker minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
Tanker minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
Tanker minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
Tanker minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca

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