Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu evleniyor
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Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu evleniyor

Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu evleniyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda Antalya Kaş'ta tatil yapan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftine ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer eşlik etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya Kaş'ta tatil yapan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftine ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer eşlik etmişti.

Ardından nişanlı çiftin yanına Serkan Keskin (43) ve sevgilisi Meriç Aral (32) gelmişti. İkili, tatilde objektiflere böyle yansımıştı.

SÜRPRİZ KARAR 

İddiaya göre, Taner Ölmez (34) ile nişanlısı Ece Çeşmioğlu (30), sezon arasını değerlendirerek; 28 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da nikah masasına oturacak.

"BU YAZA EVLENİYORUZ"

Aylar önce Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu, 'Aşk hayatın nasıl?' sorusuna yanıt vermişti.

Ölmez, "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu cephesinde flaş gelişme
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