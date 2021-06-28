Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi
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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturdu. İşte nikahın perde arkası...

Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift " Çok mutlu ve heyecanlıyız. Uzun süredir bu günün hayalini kuruyorduk. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İkilinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

İŞTE NİKAHTAN İLK KARELER...

Taner Ölmez, aylar önce 'Aşk hayatın nasıl?' sorusuna şu cevabı vermişti: "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız."

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi

Kaynak: Snob Magazin

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