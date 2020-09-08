Taner Olgun kimdir? Taner Olgun nereli, neden öldü? Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun vefat etti. Olgun, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu, 8 Eylül 2020 tarihinde ise yaşamını yitirdi. Peki, Taner Olgun kaç yaşında öldü?

Halk müziğinin sevilen isimlerinden olan Taner Olgun aslen Kırıkkaleli'dir ancak Ankara'da yaşamını sürdürüyordu. Türkiye'yi etkisine alan koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gören Taner Olgun hayatını kaybetti.

TANER OLGUN KİMDİR?

Taner Olgun, aslen Kırıkkale Keskinli'ydi. Ankara'da yaşana sanatçı 44 yaşındaydı. Özellikle Kırşehir ve çevresinde ilgiyle dinlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Olgun, bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve tedavi altındaydı. 8 Eylül 2020 itibariyle covid-19 nedneiyle yaşamını yitiren Taner Olgun, Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlıydı.

Seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti. ''Gelin Eyledim'' kaseti ile adını duyurdu. Ağustos ayında ''Gel Gel'' adlı türküsünü piyasaya sürdü. ''Sen Olsan Ağlaman mı , Yar Ağladı Ben Ağladım, Hasret Çektiren Utansın, Olma Sakın, Gidelim mi Kara Gözlüm Ne Dersin?, Gel de Gör Beni'' gibi türküleri seslendirdi.