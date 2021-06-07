Taner Ay kimdir? Taner Ay kaç yaşında ve nereli? Taner Ay ne iş yapıyor?
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Taner Ay kimdir? Taner Ay kaç yaşında ve nereli? Taner Ay ne iş yapıyor?

Taner Ay kimdir? Taner Ay kaç yaşında ve nereli? Taner Ay ne iş yapıyor?
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Uzun yıllardır yaşantısını Almanya'da sürdüren Taner Ay kimdir? Taner Ay kaç yaşında ve nereli? Taner Ay ne iş yapıyor?

TANER AY KİMDİR?

Taner Ay Almanya'da dünyaya geldi. Memleketi aslen Kırşehir, Kaman'dır. Eğitim hayatına Almanya'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite hayatını Londra'da sürdürdü. Taner Ay iş hayatına çeşitli sektörlerde adım atarak başladı. Emlak, enerji, sağlık ve sanayi alanında faaliyet gösteren şirketleri bulunan Taner Ay Almanca ve İngilizce dillerine oldukça hakimdir.

Taner Ay babası Çetin Ay ile birlikte Almanya'da çok branşlı şehir hastanesi kurdu. Bugün City Klinik Şehir Hastanesi Almanya'nın en büyük hastanelerindendir.Ayrıca babası Çetin Ay Avrupa İş Adamları Platformu kurucusudur. Çetin Ay Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk Dernekleri İnisiyatifi tarafından yılın iş adamı ödülüne layık görülmüştür. Bunun yanında Avrupa İş Adamları Platformu Başkanı, aynı zamanda Kıbrıs Duesseldorf Fahri temsilcisi, Esi Holding yöneticilerindendir.

Taner Ay 2018 yılında Kırşehirspor'u almak istediklerini belirtmiştir. Kendisi daha önce Almanya'da Fortuna Düsseldorf ve Bayer Levrekusen takımlarının alt kadrolarında forma giydi. Taner Ay bekar olup günümüzde yaşamını Almanya, Düsseldorf'da sürdürmektedir.

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