Tanem Sivar kimdir? Tanem Sivar hayatı ve biyografisi! Tanem Sivar kaç yaşında, nereli?
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Tanem Sivar kimdir? Tanem Sivar hayatı ve biyografisi! Tanem Sivar kaç yaşında, nereli?

14.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:16
Tanem Sivar kimdir? Tanem Sivar hayatı ve biyografisi! Tanem Sivar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tanem Sivar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tanem Sivar hakkında merak edilenler. Tanem Sivar hayatı ve biyografisi. Tanem Sivar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tanem Sivar merak konusu oldu. İşte Tanem Sivar hakkında merak edilen Tanem Sivar kimdir, Tanem Sivar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TANEM SİVAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1980

Kaç yaşında: 40 yıl yaşında

Nereli:New York, ABD

Tanem Sivar Dirvana, (d. 5 Temmuz 1980), Türk sunucu.

Tanem Sivar, 1980 yılında ABD'de dünyaya geldi. Özel Marmara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra San Diego State Üniversitesi'nin Televizyon-Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Belli bir dönem Fox TV'de çalıştı. 2005 yılında Acun Ilıcalı'yla birlikte çalıştı. Lig TV'de 21 adlı spor programını sundu. 2010 yılında Güney Afrika'da Dünya Futbol Şampiyonası'nda TRT için Şebnem Dönmez, Tülin Şahin, Seray Sever ve Aysun Kayacı ile birlikte çekimler ve röportajlar yaptı. 2013 itibarıyla CNN Türk'te "Cumartesi sabahları iki kahve arası" adlı programı sunmaktadır. 14 Aralık 2015 tarihinde yelken sporcusu Edhem Dirvana ile evlendi. 2017 yılında anne oldu.

Çalışmalar[değiştir | kaynağı değiştir]

• Acun Firarda - (2005)

• Uğur Dündar ile Yoksa Rüya Mı?

• Yiğit Özşener ile Sen Hak Ediyorsun

• Melih Gümüşbıçak ile 21

• Yetenek Sizsiniz: sunucu (2009)

• TRT için 2010 Futbol Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da takip etti.

• Survivor Türkiye-Yunanistan programında editör.

• En Güzel Bölüm: sunucu - Star Tv

• Yasemin Özbudan Ajans

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