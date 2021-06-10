Tandır ne demek? TDK'ya göre tandır kelimesi ne anlama geliyor? Tandır nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tandır ne demek? TDK'ya göre tandır kelimesi ne anlama geliyor? Tandır nedir?

Tandır ne demek? TDK'ya göre tandır kelimesi ne anlama geliyor? Tandır nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yabancı dillerden Türkçe'ye geçen bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de tandır kelimesidir. Peki, tandır ne demek, nedir? Tandır ne anlama geliyor? Tandır kelimesinin manası nedir? Türk Dil Kurumu'na göre tandır ne demektir? Tandır hakkında bilgiler haberimizde...

TDK'ya göre tandır nedir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, tandır kelime anlamı nedir? Tandır ne manaya geliyor? Tandır'ın cümle içinde kullanımına örnekler! TDK tandır ne demek? Tandır nerelerde olur? Tandır nasıl bir şeydir?

TDK'YA GÖRE TANDIR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan (tennûr) geçen tandır kelimesi "Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü." ve "Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen." anlamlarına gelmektedir.

Tandır ne demek? TDK'ya göre tandır kelimesi ne anlama geliyor? Tandır nedir?

TDK'ya göre tandır 1. anlamı : Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü.

TDK'ya göre tandır 2. anlamı : Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen.

TANDIR NEDİR?

Tandır, ısınmak için kullanılan bir çeşit mangal. Yere çukur kazılarak yapılan özel bir fırına da tandır denir.

Eskiden kış soğuk geçen yerlerde alçak dört köşe bir masanın altına bir mangal konur ve bunun üzeri, tamamen örtecek, ateşten zarar görmeyecek şekilde pamuklu bir örtüyle kapatılırdı. Isınmak istiyenler bu örtüyü dizleri üzerine çekerler, ayaklarını mangalın etrafına koyarlardı. Sobaların olmadığı, mangalla ısıtmanın sağlanamadığı yerlerde bu usul çok kullanılırdı.

Bazı yerlerde altı ayaklı, altı köşeli veya yuvarlak ağaç masa altına kendine mahsus bir mangala ateş konmak suretiyle de tandır yapılırdı. Bunun üzerine çapraz yorganlar daha üstüne halılar örtülürdü. Ayaklar masaya doğru uzatılarak ısınılırdı. Bu ısınma esnasında güzel fıkralar ve masallar anlatılırdı. Böyle tandır başında anlatılan masal, hikâye vs.lere tandırname denirdi.

Yere kazılarak yapılan tandırların derinliği daha ziyade 130–150 cm olur. Çaplarıysa 50–65 cm arasında değişir. Sıkı çamur, saman ve keçi tüyü ile hazırlanan karışımla yapılan tandırlar, güneşte kurutulur. Daha sonra yere kazılan çukura yerleştirilir. Tandırda mangal kömürü, odun gibi yakacaklar kullanılır. Genellikle burada kuzu kızartılır. Tandırda kuzu etini pişirmek için önce et temizlenir. Bir çengele asılarak üzeri iyice kapatılıp, tandır içinde pişmeye bırakılır. Buna tandır kebabı adı verilir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan Seren Serengil
Spor Gervinho Aziz Yıldırım Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tandır ne demek? TDK'ya göre tandır kelimesi ne anlama geliyor? Tandır nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 12:45:28. #1.16#

title