Tandır ne demek? TDK'ya göre tandır kelimesi ne anlama geliyor? Tandır nedir?

Yabancı dillerden Türkçe'ye geçen bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de tandır kelimesidir. Peki, tandır ne demek, nedir? Tandır ne anlama geliyor? Tandır kelimesinin manası nedir? Türk Dil Kurumu'na göre tandır ne demektir? Tandır hakkında bilgiler haberimizde...

TDK'ya göre tandır nedir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, tandır kelime anlamı nedir? Tandır ne manaya geliyor? Tandır'ın cümle içinde kullanımına örnekler! TDK tandır ne demek? Tandır nerelerde olur? Tandır nasıl bir şeydir?

TDK'YA GÖRE TANDIR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan (tennûr) geçen tandır kelimesi " Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü. " ve " Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen. " anlamlarına gelmektedir.

TDK'ya göre tandır 1. anlamı : Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü.

TDK'ya göre tandır 2. anlamı : Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen.

TANDIR NEDİR?

Tandır, ısınmak için kullanılan bir çeşit mangal. Yere çukur kazılarak yapılan özel bir fırına da tandır denir.

Eskiden kış soğuk geçen yerlerde alçak dört köşe bir masanın altına bir mangal konur ve bunun üzeri, tamamen örtecek, ateşten zarar görmeyecek şekilde pamuklu bir örtüyle kapatılırdı. Isınmak istiyenler bu örtüyü dizleri üzerine çekerler, ayaklarını mangalın etrafına koyarlardı. Sobaların olmadığı, mangalla ısıtmanın sağlanamadığı yerlerde bu usul çok kullanılırdı.

Bazı yerlerde altı ayaklı, altı köşeli veya yuvarlak ağaç masa altına kendine mahsus bir mangala ateş konmak suretiyle de tandır yapılırdı. Bunun üzerine çapraz yorganlar daha üstüne halılar örtülürdü. Ayaklar masaya doğru uzatılarak ısınılırdı. Bu ısınma esnasında güzel fıkralar ve masallar anlatılırdı. Böyle tandır başında anlatılan masal, hikâye vs.lere tandırname denirdi.

Yere kazılarak yapılan tandırların derinliği daha ziyade 130–150 cm olur. Çaplarıysa 50–65 cm arasında değişir. Sıkı çamur, saman ve keçi tüyü ile hazırlanan karışımla yapılan tandırlar, güneşte kurutulur. Daha sonra yere kazılan çukura yerleştirilir. Tandırda mangal kömürü, odun gibi yakacaklar kullanılır. Genellikle burada kuzu kızartılır. Tandırda kuzu etini pişirmek için önce et temizlenir. Bir çengele asılarak üzeri iyice kapatılıp, tandır içinde pişmeye bırakılır. Buna tandır kebabı adı verilir.