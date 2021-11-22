Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı (2)

'GEREKLİ İTİRAZI YAPACAĞIZ'

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çiftinin oğulları Yusuf Turhan, duruşma sonrası Dha'ya konuşarak, kararın bir nebze burukluk yarattığını söyledi. Turhan, "Karar verildi ama ben aslında ailemi kaybettiğim günden bu yana bugünü bekliyordum fakat bu sonuçla beklemiyordum. İşin asıl merkezinde olan Nejla beraat aldı. Bence adalet yerini bulmadı. Beni de öldürmeye çalıştılar. Nejla beni öldürmek istedi. Nasıl beraat etti, anlamadım. Karakoldaki ifademi çekti. Tandırdaki farklılığı Nejla nasıl fark etmedi? Eşinin üstü başı toz toprak olarak eve geldi. Neden sormadı? Olayı planlayan ve tasarlayan kesinlikle Nejla'ydı çünkü babamın Bedirhan ile bir husumeti yoktu. Bütün malınızı, mülkünüzü verseniz de artık kurtulamazsanız, diye mektup vardı. Babam ve annem bir şeyler bildikleri için öldürüldüğünü düşünüyorum. Yusuf ve Bedirhan az bir ceza alsa da Nejla'nın da muhakkak ceza alması gerekiyordu. Gerekli itirazı yapacağız. Cinayetten sonra beni aradılar. Normalde hiç aramazlardı. 'Sen benim en sevdiğim yeğenimsin' dedi. 'Sen gençsin, sana spor araba alalım, dile benden ne istersen' dedi" diye konuştu.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet