Tan Sağtürk: Başınıza gelen şey değil, nasıl karşıladığınız mühimdir
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Tan Sağtürk: Başınıza gelen şey değil, nasıl karşıladığınız mühimdir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tan Sağtürk: Başınıza gelen şey değil, nasıl karşıladığınız mühimdir

Balet ve oyuncu Tan Sağtürk, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi, "Kampüste Sanat Seminerleri"ne konuk oldu.

Balet ve oyuncu Tan Sağtürk, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi, "Kampüste Sanat Seminerleri"ne konuk oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Kampüsü t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, "Kampüste Sanat Seminerleri" kapsamında ünlü balet ve oyuncu Tan Sağtürk'ü ağırladı. Sanatın topluma katkıları ve insanın iç dünyasında yarattığı değişikliklerinin konuşulduğu programa, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Kampüsü t-MBA Öğretmeni Gülhan Ayanoğlu, t-MBA Akademi Lideri Ece Pullu ve Uluslararası İlişkiler Lideri Kaan Ünlü'nün moderatörlüğünde gerçekleşen seminere tüm Türkiye'den İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji lise öğrencileri davet edildi.

"EĞİTİM, YAŞAYAN BİR YAPIDIR"

Eğitimin belirli kalıplara bağlı kalmaması gerektiğini söyleyen altını çizen Tan Sağtürk, "Liderlik yapan biz değiliz, artık genç nesil bize liderlik ediyor. Bizler, genç nesille birlikte eğitim sistemini tanzim ediyoruz. Bir öğrenciye nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda iletişim eğitimi almalıyız. Eğitim, yaşayan bir yapıdır, belirli kalıplara bağlı kalınmamalıdır. Ayrıca, öğrencilerin değerlendirmesine bir öneri sunuyorum: başınıza ne geldiği önemli değil, bununla ilgilenmeyin. Önemli olan, bunu nasıl karşıladığınızdır. Ders çıkarmak, çözümcül yaklaşmak daha değerlidi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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