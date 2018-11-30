Tamp Masa Başı Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında her yıl düzenlenen masa başı tatbikatı Bilecik Vali Yardımcı Mustafa Kemal Özgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Masa başı tatbikatında senaryo gereği, Bilecik'in Bozüyük İlçesinde saat 8.15'te 6,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 26 hizmet grubunun tepkileri ölçülerek, tatbikatta muhtemel bir afet ve acil durum halinde afet ve acil durum yönetim merkezleri ve yerel düzey hizmet grupları arasında, koordinasyon, işbirliği ve çalışma esaslarını geliştirmek, afet ve acil durum yönetim merkezlerine afet ve acil durumları yönetebilme imkanı ve kabiliyetinin kazandırılması ve geliştirilmesi ile TAMP-BİLECİK İl Afet Müdahale Planlarında görevli personelin eğitilmesi ile meydana gelebilecek sorunların en aza indirilmesi ayrıca Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamasının hizmet grupları tarafından yapacağı işlemlerin sistemsel ve organizasyon yönünden aksaklıkların belirlenmesi amaçlandı. - BİLECİK