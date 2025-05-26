Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tamirci filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tamirci konusu, özeti ve Tamirci oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tamirci filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Tamirci filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tamirci filmini izleyecek olanların merak ettiği Tamirci konusu nedir, Tamirci oyuncuları kimler ve Tamirci özeti gibi konuları inceliyoruz
TAMİRCİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Charlie Swift, namı diğer Hızlı Charlie büyük sorunu olan bir tamircidir: vurduğu hedefin kafası eksiktir ve Charlie ye ancak cesedin kimliği tespit edilebilirse ödeme yapılacaktır. Charlie'nin yolu kurbanın eski karısı Marcie ile kesişir. Charlie ve Marcie, New Orleans'ın en acımasız gangsteri ile karşı karşıya gelir. Öte yandan Charlie en iyi arkadaşı ve akıl hocası Stan Mullis'i kaybeder ve onun mirasını korumak için eski dostlarına savaş açar.
TAMİRCİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Pierce Brosnan Charlie Swift rolünde
Morena Baccarin Marcie Kramer rolünde
James Caan Stan Mullen rolünde
Gbenga Akinnagbe Dilenci rolünde
Christopher Matthew Cook Lloyd "The Freak" Mercury rolünde
David Chattam Milt rolünde
Toby Huss Benny rolünde
Fredric Lehne Sal rolünde
Sharon Gless Mavis rolünde
Brennan Keel Cook Blade rolünde
Susan Gallagher Celine rolünde
Lindsey G. Smith Giselle rolünde
David Kallaway Ronnie rolünde
Stephen Louis Grush Keçi rolünde
Jared Bankens Stone Cold rolünde
Jacob Grodnik Paulie rolündeTAMİRCİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
İlk gösterim tarihi: 7 Ekim 2023 ABD