Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi?

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TAMİRCİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Charlie Swift, namı diğer Hızlı Charlie büyük sorunu olan bir tamircidir: vurduğu hedefin kafası eksiktir ve Charlie ye ancak cesedin kimliği tespit edilebilirse ödeme yapılacaktır. Charlie'nin yolu kurbanın eski karısı Marcie ile kesişir. Charlie ve Marcie, New Orleans'ın en acımasız gangsteri ile karşı karşıya gelir. Öte yandan Charlie en iyi arkadaşı ve akıl hocası Stan Mullis'i kaybeder ve onun mirasını korumak için eski dostlarına savaş açar.



TAMİRCİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Pierce Brosnan Charlie Swift rolünde

Morena Baccarin Marcie Kramer rolünde

James Caan Stan Mullen rolünde

Gbenga Akinnagbe Dilenci rolünde

Christopher Matthew Cook Lloyd "The Freak" Mercury rolünde

David Chattam Milt rolünde

Toby Huss Benny rolünde

Fredric Lehne Sal rolünde

Sharon Gless Mavis rolünde

Brennan Keel Cook Blade rolünde

Susan Gallagher Celine rolünde

Lindsey G. Smith Giselle rolünde

David Kallaway Ronnie rolünde

Stephen Louis Grush Keçi rolünde

Jared Bankens Stone Cold rolünde

Jacob Grodnik Paulie rolünde

TAMİRCİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk gösterim tarihi: 7 Ekim 2023 ABD