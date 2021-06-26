Tamir için çıktıkları çatıdan düşen komşulardan biri öldü (2)
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Tamir için çıktıkları çatıdan düşen komşulardan biri öldü (2)

Tamir için çıktıkları çatıdan düşen komşulardan biri öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

HAYATINI KAYBETTİSamsun'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen komşulardan Musa Kukul (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen komşulardan Musa Kukul (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralı Selahattin Akçan'ın (54) da durumunun kritik olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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