Tamir için çıktıkları çatıdan düşen komşulardan biri öldü (2)
HAYATINI KAYBETTİSamsun'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen komşulardan Musa Kukul (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Samsun'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen komşulardan Musa Kukul (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralı Selahattin Akçan'ın (54) da durumunun kritik olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal