Tamir için çıktıkları çatıdan düşen komşulardan biri öldü (2)

HAYATINI KAYBETTİSamsun'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen komşulardan Musa Kukul (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.