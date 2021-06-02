Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
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Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı

Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de 2 çırak, işyerlerine tamir için bırakılan polis otosunu alıp, sanayi sitesi içinde zikzak çizerek tur attı.

BAŞAKŞEHİR'de 2 çırak, işyerlerine tamir için bırakılan polis otosunu alıp, sanayi sitesi içinde zikzak çizerek tur attı. Çıraklar, pitbull cinsi köpeği de çaldı. Köpeği çalınan esnafın şikayetiyle gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakılırken, köpek sahibine teslim edildi.

Olay geçen pazar Başaksehir'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Arızalandığı için bir polis otosu buradaki tamirciye bırakıldı. Burada çalışan iki tamirci çırağı arızası giderilen araçla kaçırdı. Çıraklar bir süre zikzak çizerek kullandıkları araçla başka bir işyerinin önünde durdu.  C.G. ve İ.A. isimli iki şüpheli buradaki pitbull cinsi köpeğin zincirini çözdü ve polis otosuna aldı. Çıraklar daha sonra kendi işyerlerine dönerek aracı bıraktı. Köpeği çalınan iş yeri sahibi  E.Ş., güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek, şikayetçi oldu. İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Köpek, sahibine geri verilirken, İ.A. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan 2 çırağın polis otosu ile tur atmaları ve köpeği çaldıkları işyerinin önünde durmaları güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı
Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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