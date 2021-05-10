Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı
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Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı

Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı
Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ - Haberler | Güncel

BURSA'da, Zekeriya Asa'nın (56) tamir ettiği motosikletin sele bölümünden yılan çıktı.

BURSA'da, Zekeriya Asa'nın (56) tamir ettiği motosikletin sele bölümünden yılan çıktı. Yılanı görünce şaşırdığını belirten Asa, "26 yıldır bu mesleği yapıyorum ilk defa başıma böyle bir olay geldi" dedi.

İznik'e bağlı Yeşil Camii Mahallesi'nde iş yeri bulunan Zekeriya Asa, arızalı motosikleti tamir etmek için parçalarını sökmeye başladı. Asa, bu sırada motosikletin sele kısmının altında bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Seleyi kaldıran Asa, motosikletin içerisinde yılan olduğunu gördü. Asa, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Daha sonra motosikletten alınan yılan, doğaya salındı. Yılanı görünce şaşırdığını belirten Asa, "26 yıldır bu mesleği yapıyorum ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Vatandaşlarımız bu gibi durumla karşılaşmamaları için motorlarını belli aralıklarla kontrol etsin" dedi.


Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı
Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı
Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı
Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
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Bisiklet kullanırken yılan saldırısına uğradı
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