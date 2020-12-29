Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi

29.12.2020 22:56 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:14

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Haşiloğlu, tamir etmek istediği kamyonetin altında metrelerce sürüklenerek feci şekilde can verdi. Yaşlı adamın cansız bedenini gören oğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'de yaşanan korkunç olay, 14.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto kurtarıcıda meydana geldi. Oto kurtarıcıda arızalı bir 41 BE 027 plaka Renault marka kamyoneti tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), yere yatarak aracın altına girdi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Haşiloğlu'nun dokunduğu kablolar birbirine çarpınca araç bir anda çalıştı. Çalışan aracın altında metrelerce sürüklenen Haşiloğlu'nu aracın altından itfaiye ekipleri vinç yardımı ile çıkardı.

OĞLU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Haşiloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Haşiloğlu'nun cansız bedenini gören oğlu Yasin Haşiloğlu ise gözyaşlarına boğuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın bir anda çalışarak hareket ettiği ve Haşiloğlu'nu metrelerce sürüklediği görülüyor.

Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Silah Erkek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 23:14:01. #1.14#
title