TAMGAKUT Genel Başkanlığına yine Yağız Kızılkaya seçildi

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGAKUT) Genel Başkanlığına, düzenlenen Olağanüstü Kongre ile yine Yağız Kızılkaya seçildi.

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGAKUT) Genel Başkanlığına, düzenlenen Olağanüstü Kongre ile yine Yağız Kızılkaya seçildi.

TAMGAKUT Derneği, 5 Eylül'de Olağanüstü Kongresi'ni yaptı. Kongre öncesi tüm katılımcılar ile Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi. Kongreye Genel Başkan olarak giren Yağız Kızılkaya yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Yağız Kızılkaya, konuşmasında, TAMGAKUT'un doğal afet ve acil durumda Türk milletine yardım ve destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Kızılkaya, doğal afetler, acil durumlar,yangınlar ve çıkan yangınlar sonucu oluşan acil durumlarda Tamga Arama Kurtarma gibi bir milli yapının ihtiyaç daima olduğunu belirterek, bu durumlarda bugüne dek kendi imkanları ile ekiplerinin verdiği mücadeleyi vurguladı.

Bugün Tamga Arama Kurtarma'nın Türkiye genelinde güçlü, genç ve dinamik bir kitleye sahip olduğunu aktararak, TAMGAKUT'un yurt dışında da çalışma alanlarında milletini temsil edeceğini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı