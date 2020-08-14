Tamer Yılmaz kimdir! Prof.Dr. Tamer YILMAZ hayatı ve biyografisi!
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Tamer Yılmaz kimdir! Prof.Dr. Tamer YILMAZ hayatı ve biyografisi!

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Tamer Yılmaz kimdir? Tamer Yılmaz Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Tamer Yılmaz kimdir! Prof.Dr. Tamer YILMAZ hayatı ve biyografisi!
14.08.2020 08:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:22

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Tamer YILMAZ, Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Tamer Yılmaz kimdir! Tamer Yılmaz hayatı ve biyografisi!

TAMER YILMAZ KİMDİR?

EĞİTİM BİLGİLERİ

• 1994 - 1998 Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

• 1991 - 1993 Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Müh. Prog., Türkiye

• 1987 - 1991 Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Türkiye

YABANCI DİLLER

• B2 Orta Üstü

İngilizce

TAMER YILMAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Tamer Yılmaz 1970 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

Üniversite eğitimini de İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünde bitirdi.

Prof. Dr. Yılmaz, yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede tamamladı.

Doktorasını 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladı.

Akademik kariyerine 1992 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladı.

1997 – 1998 yılları arasında İtalya'da bulunan Pisa Üniversitesinde Araştırma Mühendisliği yaptı.

ASKERİ OKULDA DERSLER VERDİ

1998 yılında Deniz Harp Okulu Komutanlığında ders vermeye başladı.

1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı.

2001 yılında Doçentlik unvanını alan Yılmaz, 2007 yılında profesörlük unvanını aldı.

2007 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesinde Öğretim Üyesi görevini yürütüyordu.

2008-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı, Rektör Yardımcısı ve Senato Üyesi olarak görev yaptı.

Aynı zamanda 2011 – 2013 yılları arasında Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.

2012 yılında YTÜ Teknopark A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği görevini yaptı.

Gemi Form Dizaynı, Form Optimizasyonu, Gemilerin Hidrodinamik Analizi, Enerji, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, CFD, FEM alanlarında çalışmalar yürüten ve 2013 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesine Rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz 14 Ağustos 2020 Cuma günü Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

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