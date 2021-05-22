Tamer Karadağlı Savaşçı'dan ayrılıyor mu? Göktürk Albay ayrılacak mı?

FOX TV ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Savaşçı'da Göktürk Albay karakterine hayat veren Tamer Karadağlı ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Diziyle anlaşması nedeniyle Tamer Karadağlı'nın Savaşçı dizisinden ayrılacağı aktarıldı. Peki, Tamer Karadağlı Savaşçı'dan ayrılıyor mu? Göktürk Albay ayrılacak mı?

FOX TV ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Savaşçı'da Göktürk Albay karakterine hayat veren Tamer Karadağlı ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Diziyle anlaşması nedeniyle Tamer Karadağlı'nın Savaşçı dizisinden ayrılacağı aktarıldı. Peki, Tamer Karadağlı Savaşçı'dan ayrılıyor mu? Göktürk Albay ayrılacak mı? İşte detaylar haberimizde…

TAMER KARADAĞLI SAVAŞÇI'DAN AYRILIYOR MU?

FOX TV'nin cumartesi akşamları ilgi ile izlenen 'Savaşçı' dizisinde 'Göktürk Albay' karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Karadağlı, diziden ayrılıyor. Diziye başlarken 6 bölümlük anlaşma yapan Tamer Karadağlı, performansıyla büyük bir beğeni topluyor.

Tamer Karadağlı'nın yakın zaman içerisinde Taylan Biraderler'in yönettiği Andropoz adındaki 6 bölümlük Netflix dizisi için Marmaris'te olduğu öğrenildi.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı (d. 24 Mayıs 1967, Ankara), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010

Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999

Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997

Saat 9.05 : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996

Cahide : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

FİLMOGRAFİSİ

2003 Bir Tutam Baharat Mustafa

2005 Beyza'nın Kadınları Fatih

2005 Şans Kapıyı Kırınca Pilot

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Polis

2007 Living & Dying Duca

2009 Suluboya

2010 Memlekette Demokrasi Var Kaymakam

2012 Süper Türk Ekber

2016 Pamuk Prens Tamer

2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeği