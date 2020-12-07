Tamer Karadağlı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Ne iş yapmaktadır? Tamer Karadağlı hayatı ve biyografisi nedir?
Tamer Karadağlı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Ne iş yapmaktadır? Tamer Karadağlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
TAMER KARADAĞLI KİMDİR?
Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967, Ankara'da doğan, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.
Azeri kökenli ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi.
Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır.
TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999
Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997
Saat 9.05 : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996
Cahide : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
FİLMOGRAFİSİ
2003 Bir Tutam Baharat Mustafa
2005 Beyza'nın Kadınları Fatih
2005 Şans Kapıyı Kırınca Pilot
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Polis
2007 Living & Dying Duca
2009 Suluboya
2010 Memlekette Demokrasi Var Kaymakam
2012 Süper Türk Ekber
2016 Pamuk Prens Tamer
2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeğ