Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız'la görüntülendi
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Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız'la görüntülendi

30.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:37
Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız'la görüntülendi

53 yaşındaki Tamer Karadağlı, 23 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'la Nişantaşı City's'e geldi.

53 yaşındaki Tamer Karadağlı, 23 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'la Nişantaşı City's'e geldi. Aracını valeye teslim eden oyuncunun suratı muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini fark edince asıldı.

Karadağlı, Yıldız'la aralarındaki yaş farkını soran muhabirlere "Kime ne?" diye yanıt verdi. Çift daha sonra AVM'de Elçin Sangu ve Yunus Özdiken ile buluştu.

Kaynak: Hürriyet

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