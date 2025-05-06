Tamar Tanrıyar kimdir? Tamar Tanrıyar kaç yaşında, nereli?

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TAMAR TANRIYAR KİMDİR?

Tamar Oner Tanrıyar, Haçik Oner'in en büyük kızı olarak 1982'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu'nda adım atan Tanrıyar, ilk ve ortaöğrenimini bu kurumda tamamladı. Lise yıllarında gösterdiği akademik başarının ardından, Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'ne girdi. Ancak sinemaya olan derin bir tutku besleyen Tanrıyar, üniversitenin ikinci yılında beklenmedik bir karar alarak eğitimine ara verdi.

Bu süreçte, akademik yolculuğunu geçici olarak askıya alan Tanrıyar, bu tutkusunu mesleğe dönüştürme kararı alarak kendini film ve dizi projelerinin içinde buldu. Kamera arkasından oyunculuğa uzanan bu süreç, onun sanatsal yeteneklerini keşfetmesine de olanak sağladı.

Özel yaşamında ise Tamar Oner, uzun süredir birliktelik yaşadığı Can Tanrıyar ile pandemi nedeniyle alınan tedbirlerle ertelenen bir evlilik planını nihayete erdirdi. Çift, 2021 yılında aile üyelerinin katılımıyla düzenlenen samimi bir törenle, evlerinin bahçesinde düğünlerini gerçekleştirdi. Bu anlamlı gün, sevdikleriyle paylaştıkları minimal bir kutlamayla hafızalarda yer etti.