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Tamamen kurumuştu, yağışlarla birlikte yeniden su tuttu

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Tamamen kurumuştu, yağışlarla birlikte yeniden su tuttuSİVAS Sivas'ta kuralık nedeniyle tamamen kuruyan göl, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su tuttu.

SİVAS (İHA) - Tamamen kurumuştu, yağışlarla birlikte yeniden su tuttu

SİVAS Sivas'ta kuralık nedeniyle tamamen kuruyan göl, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su tuttu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü, yaz aylarında korkutan manzarasıyla görüntülenmişti. Kuraklıktan nasibini alan göl, yağışların azalması ve beslendiği su kaynaklarının kuruması ile yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Kuruyan göl, tuz tabakasıyla kaplanarak beyaza bürünmüştü. Kellah Gölü'nün şu günlerdeki görüntüsü ise sevindirdi. Kentte son günlerde yağmurun etkili olmasıyla birlikte göl yeniden su tuttu. Tarım arazilerinin sulanması gibi çeşitli alanlarda kullanılan Kellah Gölü'nün su tutması mutlu etti. Göl, drone ile görüntülendi.

Tamamen kurumuştu, yağışlarla birlikte yeniden su tuttu

Tamamen kurumuştu, yağışlarla birlikte yeniden su tuttu

Tamamen kurumuştu, yağışlarla birlikte yeniden su tuttu

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