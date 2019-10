Tamamen Elektrikli Porsche Taycan 4S Özellikleri Nelerdir?

18.10.2019 03:27

Porsche'nin tamamen elektrikli spor otomobil ailesinin en yeni üyesi: Taycan 4 S

Taycan 4S EV modelini duyurduğunu size bildirmiştik. Şimdi ise daha detaylı özelliklerine bakabiliriz. İşte detaylar…



Porsche, geçen ay eş anlı olarak üç kıtada Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği tamamen elektrikli spor otomobili Taycan modelinin Turbo ve Turbo S versiyonlarının ardından üçüncü versiyonu olan Taycan 4S modelini ürün gamına ekledi.



İki farklı boyutta batarya ile sunulan Porsche Taycan 4S modeli "Performance Battery" bataryası ile 530 HP, "Performance Battery Plus" bataryası ile ise 571 HP güç sunarken motor gücü ve menzil değerleri değişiklik gösteriyor: "Performans Battery" bataryası ile 390 kW'a (530 PS) kadar ekstra motor gücü üreten Taycan 4S, "Performance Battery Plus" bataryası kullanıldığında ise, 420 kW'a (571 PS) kadar motor gücü sağlıyor. Her iki batarya türünde de durma halindeki standart pozisyonundan 100 km/s'ye 4,0 saniyede çıkıyor ve 250 km/s azami hıza ulaşıyor. "Performance Battery" batarya ile 407 kilometreye kadar ve "Performance Battery Plus" batarya ile 463 kilometreye kadar menzil sağlanıyor. Böylece, mevcut Taycan modelleri arasında en yüksek menzil değerine ulaşılmış olunuyor.



Yenilikçi otomobiller ve dinamik performans

Yeni 4S modeli de Taycan'ın spor otomobillere özgü nefes kesen ivmelenme, çekiş gücü ve sürekli kullanılabilir olağanüstü motor gücü gibi güçlü karakteristik özelliklerine sahip bulunuyor. Arka dingilde üzerindeki sürekli mıknatıslı senkron motorun aktif uzunluğu 130 milimetre olup Taycan Turbo ve Taycan Turbo S modellerindeki ilgili motor bileşeninden tam 80 milimetre daha kısadır. Taycan 4S'in ön dingilinde kullanılan darbe kontrollü invertör 300 ampere kadar, arka dingildeki invertör ise 600 ampere kadar çalışıyor.



Porsche DNA'sını yansıtan dış tasarım

Taycan, temiz ve saf tasarımıyla yeni bir dönemin başladığının sinyallerini verirken aynı zamanda, Porsche'nin kolayca ayırt edilen tasarım DNA'sının izlerini taşıyor. Önden bakıldığında, oldukça geniş ve düz görünüyor ve hatları oldukça belirgin kanatlar göze çarpıyor. Arka tarafta aşağı doğru eğime sahip spor görünümlü tavan hattı ise Taycan'ın silüetini şekillendiriyor. Keskin hatlı yan kısımlar da otomobilin karakteristik özellikleri arasında bulunuyor. Şık iç tasarım, çekik arka C sütunu ve belirgin kanat omuzları markanın alışılageldik özelliklerinden biri olarak otomobilde keskin bir arka bölümün ortaya çıkmasını sağlıyor. Arka kısımdaki LED stop aydınlatmasına entegre cam efektli Porsche logosu gibi yenilikçi öğeler de dikkat çekiyor.



Taycan'ın Turbo ve Turbo S modellerine görefarklı özellikleri arasında aerodinamik olarak optimize edilmiş 19 inç Taycan S Aero jantları ve kırmızıya boyanmış fren kaliperleri bulunuyor. Yeni geometriye sahip ön alt panel, yan eşikler ve siyah arka difüzör görsel anlamda otomobilin daha iyi ayırt edilmesini sağlıyor. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus – Porsche Dinamik Far Sistemi) dahil olmak üzere LED farlar standart olarak sunuluyor.



Geniş bir gösterge ekranı bandına sahip eşsiz iç tasarım

Taycan'ın ön konsolu, 1963 model orijinal 911'in ön konsolundan ilham alınarak tasarlanmış. Açık ve tamamen yenilenmiş yapısıyla yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden Taycan'ın kokpiti, bariz bir şekilde sürücü odaklı, sade, minimalist ve ultra modern bir şekilde tasarlanmış. Kontrol tuşları hem kolaylıkla kullanılabiliyor, hem de dikkat dağıtmıyor. 10,9 inçlik merkezi bilgi ve eğlence göstergesi ile tercihe bağlı yolcu göstergesi, birlikte siyah panel görünüşüne sahip entegre bir cam bant oluşturarak iç tasarımla görsel uyum sağlıyor.



Taycan 4S modelinde kısmi deri iç tasarımının yanı sıra sekiz yönlü elektrikli ayarlı, konforlu ön koltuklar standart olarak sunuluyor.



Taycan ile birlikte gelen bir yenilik de son teknoloji ürünü yüzey dokusuna sahip, tamamıyla derisiz iç tasarım. Bu tasarımda kısmi olarak geri dönüştürülmüş polyester liflerinden oluşan yüksek kalite mikro fiber "Race-Tex" malzemesi kullanılmış. Bu tasarımın üretimi geleneksel malzemelere kıyasla yüzde 80 oranında daha az karbondioksit ortaya çıkarıyor. Zemin kaplaması için diğer malzemelerin yanı sıra geri dönüştürülmüş balık ağlarından yapılan fiber "Econyl®" kullanılıyor.



Porsche şasi sistemleri

Porsche Taycan şasisi için merkezi ağlı bir kontrol sistemi kullanıyor. Entegre Porsche 4D-Şasi Kontrol sistemi tüm şasi sistemlerini gerçek zamanlı olarak analiz ve senkronize ediyor. Taycan 4S modelinde elektronik amortisör kontrol sistemi PASM (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi) dahil üç odacıklı teknolojiye sahip adaptif hava süspansiyonu standart olarak sunuluyor.



Taycan 4S'in ön dingilinde altı pistonlu ve dahili havalandırmalı dökme demir fren disklerine sahip sabit kaliper frenleri bulunuyor. Fren diski çapı ön dingilde 360 milimetre, arka dingilde ise 358 milimetredir. Arka dingilde dört pistonlu frenler kullanılıyor ve fren kaliperleri kırmızıya boyalı halde sunuluyor.



Taycan 4S modelinin, Haziran 2020 tarihinde Türkiye'de Porsche Merkezleri'ne gelmesi bekleniyor.

