Tam kapanmada özel izinle çilek hasadı yaptılar
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Tam kapanmada özel izinle çilek hasadı yaptılar

Tam kapanmada özel izinle çilek hasadı yaptılar
Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, bu yılın ilk hasadını tam kapanma tedbirlerinin üçüncü gününde yaptı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, bu yılın ilk hasadını tam kapanma tedbirlerinin üçüncü gününde yaptı. Kula Kaymakamlığı'ndan aldığı özel izinle serada hasat yapan üretici, ailesiyle birlikte yılın ilk çileklerini topladı.

Kula'da 10 dönümlük arazi üzerine kurduğu kapalı serada organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, çilek mevsimine az bir süre kala bu yılın ilk hormonsuz çilek hasadını, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın üçüncü gününde yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tam kapanma dönemi çerçevesinde genelgede yer alan "Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar' istisnası kapsamında Kula Kaymakamlığı'ndan aldığı özel izinle bu yılın ilk hormonsuz çilek hasadını yapan üretici Metin Özkurt,1 dönümlük arazide başladığı çilek yetiştiriciliğini her geçen sene büyüterek bu yıl 10 dönümlük arazide organik çilek yetiştirdiklerini söyledi. Metin Özkurt, yaklaşık 15 gün içerisinde ürünü toplayıp, çeşitli şehirlere göndereceklerini belirterek, sadece Ege Bölgesi'ne değil, Türkiye'nin dört bir yanına organik çilek gönderdiklerini ve talebin her geçen yıl arttığını söyledi.


Tam kapanmada özel izinle çilek hasadı yaptılar
Tam kapanmada özel izinle çilek hasadı yaptılar
Tam kapanmada özel izinle çilek hasadı yaptılar
Tam kapanmada özel izinle çilek hasadı yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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