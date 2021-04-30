"Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
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"Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik'te tam kapanma döneminin ilk gününde, trafikte az sayıda araç olduğu görüldü.

Bilecik'te tam kapanma döneminin ilk gününde, trafikte az sayıda araç olduğu görüldü. Tam kapanmanın başlamasıyla kentte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.

Kentin büyük bölümünün tam kapanmaya uyduğu gözlenirken tam kapanmaya uymayanlar hakkında işlem yapıldı.

'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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