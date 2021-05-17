Tam kapanma sonrası sahiller doldu

Tam kapanma sonrası sahiller doldu Sıcak havayı fırsat bilen sahile akın etti Kocaeli'de 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Tam kapanma sonrası sahiller doldu

Sıcak havayı fırsat bilen sahile akın etti

KOCAELİ - Kocaeli'de 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

29 Nisan tarihinde başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi bugün itibari ile sona erdi. Ramazan Bayramını da içine alan tam kapanma döneminde izin belgesi olmayan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanırken, kurallara uymayıp dışarı çıkan vatandaşlara,se cezai işlemler uygulandı. Tam kapanma döneminin bugün sona ermesinin ardından sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Sahilde yürüyüş, piknik gibi aktiviteler yapan vatandaşlar zaman zaman maske takma ve sosyal mesafe kurallarını unuttu.

"Umarım daha iyi günler olur"

Kısıtlama sonrası güzel havanın kendisine moral olduğunu ve çok daha iyi günlerin gelmesini umduğunu belirten Efe Daşkın, "Bayram sevincini yaşayamamak biraz bizi üzdü. Çünkü dini bayramlar bizler için çok önemli. Ama yine de bu güzel hava cidden moral oldu bize. Geziyoruz, hava güzel ama yine de kalabalığa yaklaşmadan keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Vakaların düşmesi tabi ki iyi bir şey ama tedbirlerin tam olarak iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir de eğitim konusunda sıkıntı yaşadık. Sıkıntılı bir durum oldu. Kayıplarımız oldu ama sorun değil, halledilir bir şekilde. Umarım daha iyi günler olur, daha iyi gezebildiğimiz, maskeleri çıkardığımız günler olur inşallah" dedi.

"Artık olacaksa da olsun kafasındalar"

Kısıtlamaların ne kadar vaka sayılarını düşürse de insanların dikkat etmediği sürece sayıların tekrar yükseleceğini ifade eden Rabia Polat ise "Ben pek bir işe yaradığını düşünmüyorum, vaka sayıları düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi zaten yeterince dolu. İnsanları evde tutarak kısıtlamayı değiştiremezsiniz yani illaki artacak bu vaka sayıları. Bir zaman sonra insanları artık evde de tutamıyorsunuz. Ben kısıtlamada gördüm herkes dışarıdaydı. Vaka sayıları düşmüş olabilir ama dediğim gibi yine de yükselebilir. Herkes dışarıda iç içeler. Kimse artık takmıyor dediğim gibi, kimsenin umurunda olduğunu düşünmüyorum. 'Artık olacaksa da olsun' kafasındalar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN YILDIZ