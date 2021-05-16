Tam kapanma sonrası ilk Kabine toplantısı yarın! Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşması ile duyuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süresince vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme takvimi olacak. Kabine toplantısında, 17 Mayıs'tan sonra Türkiye genelinde 'kademeli ve kontrollü normalleşme'ye geçilmesi planlanırken alınan kararları Erdoğan, "Millete Sesleniş" konuşması ile açıklayacak. İşte adım adım normalleşme süreci...

Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Kabinede alınacak kademeli normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

Hürriyet'in haberine göre toplantıdan, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kademeli normalleşme takvimiyle ilgili şu kararların çıkması bekleniyor:

KAFE-RESTORANLAR 20.00'YE KADAR AÇIK OLACAK

Mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye geçilecek. Haziran başına kadar kafeler, restoranlar, lokantalar kademeli, sosyal mesafeli, açık alanda oturma kurallı, saat ve kişi sınırlamalı ve HES kodu koşullu olarak akşam saat 20.00'de kapanma şartıyla açılacak.

TAM GÜN SOKAK KISITLAMASI PAZARLARI UYGULANACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayına kadar saat 21.00'den sonra uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü sürmesi planlanıyor. İkinci aşamanın uygulanacağı haziran ayında vaka/ölüm sayılarının istenen seviyeye gelmesi durumunda pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak.

SONBAHARA KADAR UZAKTAN EĞİTİM

Okullarda, uzaktan eğitime sonbahara kadar devam edilecek. İlk aşamada düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalık yaratan organizasyonlara izin verilmeyecek.

DÜĞÜNLER TEMMUZDAN SONRA

Vaka sayılarının 5 bin hedefinin altına inmesi halinde düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklere temmuz ayından itibaren kontrollü şekilde izin verilecek.

Normalleşmenin ilk aşamasında AVM'ler, berberler, kuaförler ve spor salonlarının da açılması planlanıyor.

1 Haziran'dan sonra geçilecek kontrollü normalleşmenin ikinci aşamasında vaka ve ölüm oranlarının istenen seviyenin altına düşmesi durumunda hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri esnetilecek.

TAMAMEN NORMALLEŞME TEMMUZ AYINI BULACAK

Kademeli normalleşme döneminde aşılama çalışmalarına hız verilecek. Nazal (burundan yapılan) aşının da devreye girmesiyle nüfusun aşılama oranları arttırılacak.

Vaka ve ölüm oranlarındaki düşüş, aşılamadaki artış ve tedbirlere uyuma göre temmuz ayından itibaren tamamen normalleşmeye geçilecek. Tam kapanma öncesinde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden Anadolu'ya gidenlerin dönüşünde risk yaratmamak amacıyla ilk aşamada izin şartı getirilecek.

Maske ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığı sıkı şekilde takip edilecek, kararlar 15 günde bir güncellenecek. Kademeli normalleşmede vaka ve ölüm sayılarında beklenmeyen artış olması durumunda lokal tedbirler devreye alınacak.