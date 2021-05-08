Tam kapanma onun spor aşkını durdurmadı

Tam kapanma sürecinde sporuna evinin bahçesinde devam eden Çağla Şikel, birbirinden zor hareketler yaparak vücudunun esnekliğini takipçileriyle paylaştı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Şikel, paylaşımına "Tüm savaşım kendimle" notunu ekledi.

Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemlerde pandemi nedeniyle çoğu ünlü egzersizlerini evde yapmak zorunda kalıyor. Sunucu ve manken Çağla Şikel de bunlardan biri. Vücut ya

pısının fit halini spora borçlu olduğunu dile getiren Çağla Şikel tam kapanma döneminde de spora ara vermedi.

SPORU AKSATMIYOR

Kendisini sağlıklı yaşamaya adayan Çağla Şikel, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde de egzersizlerini sürdürmeyi aksatmıyor. Evinin bahçesinde spor yaparken objektif karşısına geçen Şikel, esnekliğini gözler önüne serdi.

''TÜM YARIŞIM KENDİMLE''

Instagram' da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü manken, paylaşımına, 'Tüm yarışım kendimle... Yapabileceklerimi görerek, sınırlarımı zorlayarak kazandığım cesaretimin özgüveniyle daha iyi bir ben.' notunu düştü.