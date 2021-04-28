Tam kapanma öncesi yine aynı görüntü! Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu

17 gün sürece tam kapanma öncesi Muğla'nın Bodrum ilçesine tatilciler akın akın gelmeye başladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüsün etkisini azaltmak amacıyla 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak olan tam kapanma kararının ardından, 19 günlük süreyi ikinci konutlarında geçirmek isteyen tatilciler yollara düştü.

"AKIN AKIN GİDİYORLAR"

Bodrum'a akın akın gelen tatilciler yollarda kilometrelerce araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Asıl yoğunluğun ise yarın kapanmanın son saatlerinde yaşanması beklenirken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri oluşan yoğunluktan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini devam ettirirken, uygulama noktalarında ise denetimlerini sürdürüyor.

İşte ilçeden gelen o görüntüler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN