BALIKESİR - "Tam kapanma" öncesi Edremit Körfezi'ndeki çadır ve karavan kamp alanlarında hareketlilik yaşanıyor
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BALIKESİR - "Tam kapanma" öncesi Edremit Körfezi'ndeki çadır ve karavan kamp alanlarında hareketlilik yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesindeki çadır ve karavan kamp alanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" dönemini kalabalık ve riskli şehir ortamından uzak geçirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesindeki çadır ve karavan kamp alanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" dönemini kalabalık ve riskli şehir ortamından uzak geçirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Tedbirler çerçevesinde yarın saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek bu dönem öncesi bölgede yüzde 50 kapasiteyle faaliyetlerini sürdüren tesislerde neredeyse yer kalmadı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir karavan kampının yöneticisi Serkan Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde karavan konaklamasına ve kamp alanlarına talebin yoğun olduğunu söyledi.

Tesislerine yarı kapasiteyle en fazla 100 karavan alabildiklerini belirten Muslu, "Konaklayan müşterilerimiz veya gelecek olanlar gayet kafası rahat bir şekilde doğal ortamda insanlardan uzak, pandemi kurallarına uygun, sosyal mesafeli, hem deniz hem de doğal ortamda konaklamalarını yapabiliyorlar. Herkes karavanının önünde rahatça yemeğini yiyebiliyor." dedi.

Muslu, ziyaretçilerin gezinti de yapabildiğini anlattı.

Açık alan olduğu için salgın tedbirlerine uyumun daha kolay olduğunu dile getiren Muslu, "Hijyen kurallarına uyuyoruz. Temizlik, dezenfektan had safhada kontrollü olarak devam ediyor. Müşterilerimiz de çok memnun. Evlerinde olsalar doğal alan kadar tabii ki korunaklı değil. Apartman girişleri olsun, giriş çıkışlar olsun insanlar birbirlerine sürekli yakın temasta ama kamp alanlarında geniş ve ferah ortam olduğu için böyle bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan eşiyle gelen Canan Metehan ise kamp alanlarında imkanların daha fazla olduğunu belirtti.

İlk kez karavan tatili yaptığını aktaran Metehan, "Keyifli bir yer burası. İyi ve güzel bir yerden başladığımız için de çok mutluyuz. Böyle bir kapanma sürecinde daha sağlıklı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Burada olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Metehan, tam kapanma sona erdikten sonra bir süre daha karavanda yaşamaya devam edebileceklerini sözlerine ekledi.

BALIKESİR - 'Tam kapanma' öncesi Edremit Körfezi'ndeki çadır ve karavan kamp alanlarında hareketlilik yaşanıyor
BALIKESİR - 'Tam kapanma' öncesi Edremit Körfezi'ndeki çadır ve karavan kamp alanlarında hareketlilik yaşanıyor
BALIKESİR - 'Tam kapanma' öncesi Edremit Körfezi'ndeki çadır ve karavan kamp alanlarında hareketlilik yaşanıyor
BALIKESİR - 'Tam kapanma' öncesi Edremit Körfezi'ndeki çadır ve karavan kamp alanlarında hareketlilik yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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