Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler
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Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler -Yaşanan yoğunluk Konyaaltı Sahili'nde uzun araç kuyruğu oluşturdu 17 günlük tam kapanma öncesi Antalyalılar, kendilerini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne attı.

Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler

-Yaşanan yoğunluk Konyaaltı Sahili'nde uzun araç kuyruğu oluşturdu

ANTALYA - 17 günlük tam kapanma öncesi Antalyalılar, kendilerini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne attı. Sahilde oluşan yoğunluk trafiğe de yansıdı. Sahil bandında oluşan trafik yoğunluğu gözden kaçmadı. Kapanma öncesi ailesi ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelen Semih Battal ise, "1.5 senedir devam eden bir şey 17 günde yine bitmeyecek ama en azından kontrol altına alınabilir" dedi.

Artan korona virüs vakaları, beraberinde 17 günlük tam kapanmayı getirdi. 17 gün boyunca temel ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkamayacak olan Antalyalılar, kendilerini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne attı. Tam kapanma öncesi kimi vatandaş denizin ve güneşin tadını çıkartırken, kimileri ise spor yapıp kahve sohbet etmeyi tercih etti. Konyaaltı Sahil Yolu'nda ise oluşan trafik yoğunluğu gözlerden kaçmadı.

"17 gün uzun bir süre"

Ailesi ile birlikte tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili'ne gelen Semih Battal, " Malum kısıtlamalar var, uzun bir süre evde kalacağız. Yazında zaten korona tedbirleri kapsamında ailemizle bol bol vakit geçireceğimiz için bir hava alalım dedik. 17 gün uzun bir süre. Havalarda ısındı. Oksijen, temiz hava çocukların gelişimi açısından da iyi oluyor. O yüzden bugün günümüzü güneş altında uzanarak geçiriyoruz. Ayaklarımı denize soktum, denize girerim diye geldim ama su biraz soğuk. Belki öğleden sonra su biraz daha ısınır ben de denize girerim" diye konuştu.

"1.5 senedir devam eden bir şey 17 günde yine bitmeyecek"

17 günde korona virüsün bitmeyeceğini ama kontrol altına alınabileceğini söyleyen vatandaş Semih Battal, "Tam kapanma gerekliydi. 3. Piki yaşıyoruz. Her ülkede olduğu gibi bizde de kontrol altına alınmaya çalışıldı ama ön görülemeyen bir virüs olduğu için böyle bir şey yaşayacaktık. Yaza doğru olması sezon açısından doğru bir zamanlama. Süresi biraz uzun ama malum 1.5 senedir devam eden bir şey 17 günde yine bitmeyecek ama en azından kontrol altına alınabilir. Daha iyi bir seviyeye gelebilir" şeklinde konuştu.

"Kısıtlama öncesi sahile attık kendimizi"

Kapanma öncesi arkadaşı ile Konyaaltı Sahili'ne gelen Dilan Yaşar, " Arkadaşımla dışarı çıktık. Son günümüzü değerlendirmeye geldik hava alalım, güneşlenelim diye. Hava çok güzel. Keşke bu kapanma olmasaydı da biraz daha vakit geçirebilseydik bu havada. Çok sıcaklar gelecek, tam havaların güzel olduğu dönemde kapanmaya geçiyoruz. Öğrenci olduğum için kapanmada sınavlarımla ilgileneceğim, ders çalışacağım. Kısıtlama öncesi sahile attık kendimizi, oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Tam kapanma öncesi dünyaca ünlü sahile akın ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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