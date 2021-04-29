TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
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TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU Esma MURAT - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU Esma MURAT - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu. AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Vatandaşların kimisi kapanma öncesinde alışverişi yaparak ihtiyaçlarını giderirken kimi ise gezerek güneşli havanın tadını çıkardı.

"AVM'NİN İÇİ BAYA TIKLIM TIKLIM DOLU"

Alışveriş yapmak için dışarı çıkan Nebahat Kılıç, "İndirim olduğunu duyunca yasaklardan önce gelip alalım istedik. Havada şu an güzel. Alışveriş bizler için bir nevi bahane oldu. AVM'nin içi baya tıklım tıklım dolu. Hemen alışverişimi yapıp eve gidiyoruz" dedi. Alışverişe gelen Hülya Aslan ise, "İşin içine alışveriş girince kimse sosyal mesafeyi takmıyor. AVM bugün diğer günlere göre çok yoğun. Markaların yapmış olduğu indirim tam kapanmadan önceye denk gelince insanlar kendilerini alışverişe bıraktı. Havada güzel olunca herkes bizim gibi AVM'ye alışverişe geldi" diye konuştu.

"KOŞA KOŞA AVM'YE GELDİM" Kısıtlamanın başlamasına az bir süre kala panik olduğunu belirten Ayşegül Yılmaz, "Dershaneden çıktım AVM'ye gireceğim. Çünkü birçok markada indirimler var. Birkaç kozmetik alacağım. Kısıtlamanın başlamasına az kadı beni bir panik tuttu. O yüzden koşa koşa AVM'ye geldim. İnsanların stok yapmak istemesini anlıyorum" dedi. Eve oturmaktan sıkıldığım için AVM'ye geldiğini söyleyen Erdal Cam, "Kısıtlamaya az bir süre kaldı. Dışarısı çok güzel evde sıkılıyoruz. O yüzden hava almaya dışarı çıktım. Alışveriş merkezine geldim ihtiyaçlarımı alıp birazdan eve gideceğim" ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
TAM KAPANMA ÖNCESİ AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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