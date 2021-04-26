Tam kapanma olacak mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma mı gelecek kısmi kapanma mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma olacak mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma mı gelecek kısmi kapanma mı?

Tam kapanma olacak mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma mı gelecek kısmi kapanma mı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

26 Nisan Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantı kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En merak edilen konulardan birisi de tam kapanma olacak mı? Kısmi kapanma mı gelecek tam kapanma mı gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma ile ilgili açıklamaları nelerdir?

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek. Peki tam kapanma geliyor mu? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma mı olacak kısmi kapanma mı olacak? Ayrıntılar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

2 haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 26 Nisan Pazartesi günü başladı. Toplantı devam ediyor.

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Bu noktada bayramı da kapsayacak şekilde bir tam kapanmanın gündeme gelmesi bekleniyor.

Kısmi kapanma dönemine geçilmesiyle koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak bu düşüş istenilen düzeyde olmadı. Bu çerçevede bugün bir araya gelecek Bakanlar Kurulu'nin ana gündem maddesi 2 haftalık tam kapanma olacak. Öte yandan Bakanlar Kurulu'ye yeni katılan bakanlar da toplantıda ilk kez yerlerini alacak.

Henüz tam kapanma olacak mı açıklanmadı.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı başladı
Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma olacak mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma mı gelecek kısmi kapanma mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 17:52:40. #1.15#

title