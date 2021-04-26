Tam kapanma olacak mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma mı gelecek kısmi kapanma mı?

26 Nisan Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantı kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En merak edilen konulardan birisi de tam kapanma olacak mı? Kısmi kapanma mı gelecek tam kapanma mı gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma ile ilgili açıklamaları nelerdir?

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek. Peki tam kapanma geliyor mu? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma mı olacak kısmi kapanma mı olacak? Ayrıntılar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

2 haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 26 Nisan Pazartesi günü başladı. Toplantı devam ediyor.

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Bu noktada bayramı da kapsayacak şekilde bir tam kapanmanın gündeme gelmesi bekleniyor.

Kısmi kapanma dönemine geçilmesiyle koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak bu düşüş istenilen düzeyde olmadı. Bu çerçevede bugün bir araya gelecek Bakanlar Kurulu'nin ana gündem maddesi 2 haftalık tam kapanma olacak. Öte yandan Bakanlar Kurulu'ye yeni katılan bakanlar da toplantıda ilk kez yerlerini alacak.

Henüz tam kapanma olacak mı açıklanmadı.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.