Tam kapanma küçük esnafı vurdu
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Tam kapanma küçük esnafı vurdu

Tam kapanma küçük esnafı vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanacak olan tam kapanma kepenk kapatacak olan küçük esnafı zora soktu.

29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanacak olan tam kapanma kepenk kapatacak olan küçük esnafı zora soktu.

Develi Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Mehmet Somuncu yaptığı açıklamada "Küçük esnafın artık dayanma güçleri kalmadı buna acil önlemler alınması istiyoruz. Bu zor dönemden küçük esnafımıza acilen faizsiz kredi çıkarılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Develi esnaflarından İsa Özdemir "Kısıtlamalar virüsün bitmesi için gerekli olan bir şey ama küçük esnafın zor durumda kalıyor. Biliyorsunuz ki büyük zincir marketler çalışıyor ama küçük esnafımız çalışamıyor, esnaflarımız bir yıldır bayramı bekliyor satış artar da zararımı karşılarım diye. Geçen senede mağduriyet olmuştu bu konuda ve bu sene de aynı mağduriyeti esnafımız yaşıyor. Benim buradan vatandaşlarımıza bir çağrım olacak; Kapanmaya 3 gün var Perşembe günü akşam 19: 00'ye kadar kapanma için yapacağınız bütün alışverişlerinizi küçük marketlerden küçük bakkallarda yaparak destek olmanızı istiyoruz çünkü onlar 21 gün boyunca kapalı olacaklar en azından bu 3 günde onlara bir olsun destek olmamız lazım" diye konuştu. - KAYSERİ

Tam kapanma küçük esnafı vurdu
Tam kapanma küçük esnafı vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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