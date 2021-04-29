Tam kapanma sonrası Balıkesir sessizliğe büründü

Tam kapanma sonrası Balıkesir sessizliğe büründü Bu akşam saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Tam kapanma sonrası Balıkesir sessizliğe büründü

BALIKESİR - Bu akşam saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırmızı il Balıkesir'de de saat 19: 00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber vatandaşlar cadde ve sokakları boşalttı. İş yerinden geç çıkan vatandaşlarda araç yoğunluğu oluşturdu.

Kısıtlamadan muaf olan paket servisi ve su servisi yapan işletmeler de işlerine devam ettiği görüldü.

Balıkesir il emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri de saat 19: 00 itibari ile denetlemeye başladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN