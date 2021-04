Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor

Türkiye'de vaka sayıları 55 bini geçti, yoğun bakımlardaki doluluk oranı her geçen gün artıyor. Ramazan'da tam kapanmaya ilişkin beklentiler yükselirken ortaya çıkan bir oran daha tedirginliği artırdı. 8 Nisan'a ait korona tablosundaki can kayıpları baz alındığında, yaklaşık her 5-5,5 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi.