Tam burslu ''Sadri Alışık konservatuvarı'' ilk sınavı 11-12 Eylül'de

06.09.2019 09:59

Kerem Alışık, "Yaşamayı bizler gibi çalışmak, yorulmak, üretmek olarak tanımlayan gençlerimizin geleceklerine katkıda bulunmak, bizim için büyük bir zenginlik ve mutluluk… Çocuklarımızın ellerinden tutarak, onlarla paylaşarak, güçleniyor ve kalabalık oluyoruz." dedi.

Hem İstanbul hem Ankara'da yapılacak olan Konservatuvar Tiyatro Bölümü sınavını kazanan öğrenciler, 2 yıl tam burslu olarak okuma hakkı elde edecek.

Alanında uzman eğitmenler tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ve yoğun bir müfredata sahip olan Sadri Alışık Konservatuvar eğitimi, hafta içi sabahtan akşama kadar sürecek derslerle, sinema ve sahne oyuncusunun sahip olması gereken, sorumluluk, bireysel tavır, sanatsal disiplin ve çok yönlü bakış açısı gibi özellikleri kazandırmayı hedefliyor.

Ayrıca mezun olan öğrenciler, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkanı bulacak.

Kaynak: Bültenler