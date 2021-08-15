Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden arasından zor çıkarıldı
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Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden arasından zor çıkarıldı

Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden arasından zor çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Canlı popülasyonu nedeniyle çok önemli konumda bulunan Antalya Konyaaltı Sahili'nde 1.50 metre çapında ve 80 kilogram ağırlığında Nil Kaplumbağası görüntülendi. Kaplumbağa, ekipler tarafından kumların arasından güçlükle çıkarıldı.

Doğal güzellikleriyle kendisine hayran bırakan Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde ekipler tarafından görüntülenen 1,5 metre çapında ve 80 kilo ağırlığında Nil kaplumbağası, görenlerin ilgisini topladı. Kaplumbağa, ağırlığı ve boyu nedeniyle saklandığı kumların arasından zor çıkarıldı.

KUMUN ALTINA GİZLENMİŞ

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde dalış gerçekleştirdi. Öğrencileri ile sahilde sık sık dalış yaparak deniz canlılığını gözler önüne seren Gökoğlu, bu kez kendini kumun altına gizlemiş olan yaklaşık 1.50 metre çapında Nil Kaplumbağasını görüntülendi. Gökoğlu, öğrencileri ile kum altında gizli olan kaplumbağayı fark ederek üzerinde bulunan kumları havalandırma yöntemi ile kaldırdı.

80 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Görüntülendiğinin farkına varan kaplumbağanın zaman zaman hareket ettiği görüldü. Yapılan incelemede kaplumbağanın yaklaşık 80 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edildi.

"TATLI SULARA GİRİP ÇIKAN BİR TÜR"

Dalış hakkında bilgi veren Mehmet Gökoğlu, "Konyaaltı sahilinde yapmış olduğumuz dalışta Nil Kaplumbağası gördük. Genellikle bölgede tatlı sulara girip çıkan bir tür. Ancak nesli giderek azalıyor. Kırmızı listede korunması gereken listede yer alıyor. Konyaaltı sahilinde yapmış olduğumuz dalışta kendini gömmüş, bizi de görünce kendisini gizlemiş kumun altında. Öğrencilerim ile birlikte dalış yaparken üzerini açtık ve öğrencilerime gösterdim. Ender rastlanan bir tür. Yaklaşık 1.30-1.50 metre çapında kabuk boyu, 70-80 kilogram ağırlığındaydı. Kumlara yumurtasına bırakır. Anavatanı Nil Nehri'dir. Denize adapta olmuş. Ne bulursa beslenir. Eskiden çoktu, artık nesli azaldı" dedi.

Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası kumların arasından zor çıkarıldı
Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası kumların arasından zor çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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