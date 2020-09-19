Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Ukrayna'da bir kişinin ameliyatla kesilen bacakları, torba içerisinde eşine teslim edildi. Torbayı alan kadının ilk başta yaşadığı durumun farkına varamadığı, daha sonra bayıldığı ortaya çıktı.

Ukrayna'da Novobuzka Merkez Hastanesi'nde hastanın ameliyatla kesilen bacakları, eşine bir torbada içerisinde konularak verilmesi ülkede infial yarattı.

Olay, Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde meydana geldi. Novobuzka Merkez Hastanesi'nde bir kişinin ameliyatla kesilen bacakları, bir torbada içerisinde eşine teslim edildi. Ülkede infial yaratan olayda, hastanenin kadına bacakları teslim ettiği sırada ne yapması gerektiği de belirtildi. Torbayı alan kadının ilk başta yaşadığı durumun farkına varamadığı, daha sonra bayıldığı aktarıldı.

BİR SÜRE SONRA BAYILDI

İsmi açıklanmayan kadının arkadaşı Oksana Kirichishina, "Kocasının bacakları kesildi. Hastanede sabah gelip ameliyata kadar orada oturması ve bacaklarını tutması söylendi. Çuvaldaki bacakları omuzlarına koydu. Hastaneden ayrıldı ve bayıldı. Çünkü bu bacakların sıcaklığını omzunda hissetti." dedi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanede geri dönüşüm ve imha merkezinin bulunmadığı ifade edildi. Hastanedeki görevlilerin kadına gerekli talimatları verdiği ancak kadının durumu tam olarak anlayamadığı belirtildi. Sağlık Müdürlüğü, olayın mahkemeye taşındığını ve geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.