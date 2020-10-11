Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı
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Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı

11.10.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.10.2020 14:10

Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan motosiklet tamircisi Abuzer Rüzgareser'ın 15 gün içerisinde önce iş yeri hem de evi yandı.

Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan motosiklet tamircisi Abuzer Rüzgareser'ın 15 gün içerisinde önce iş yeri hem de evi yandı.

Yangın öğle saatlerinde ilçenin Abdalağa Mahallesi, Uçar caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın üst katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abuzer Rüzgareser'e ait dairede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede dairede bulunan diğer odalara sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, itfaiye erlerine mahalle sakinleri de yardım etti.

Haberi taziyede aldı

İtfaiye ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu söndürülerek, soğutma işlemleri yapıldı. Yangın esnasında evde olmayan Abuzer Rüzgareser, acı haberi yakınını taziyesinde aldı. Evinin yandığını örğenince hemen mahalleye gelen talihsiz adam, evinde büyük maddi hasar meydana geldiğini gördü.

15 gün önce iş yeri yandı

Talihsiz adam yaklaşık 2 hafta içerisinde önce motosiklet tamiratı yaptığı iş yerinin sonra ise evinin yandığını söyleyerek, her iki yangında meydana gelen maddi kayıp nedeniyle mağdur olduğunu belirtti. Motosiklet tamircisi Rüzgareser, "Bir yakınımın taziyesindeydim, yangının nasıl ve ne şekilde olduğunu bilemiyorum, bundan 15 gün önce de dükkanım yandı, her 2 yangın sonucu çok mağdurum, ne yapacağımı bilemiyorum. Yangında evimin tüm eşyaları yandı, yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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