Talihsiz Adam Cinsel İlişki Esnasında Öldü, Ayrılamayan Çift Hastaneye Beraber Götürüldü
Çin'de hayat kadını, cinsel ilişki yaşadığı adamın ölmesi üzerine tıpta çok nadir görülen bir sendroma yakalanarak, cinsel organların ayrılmaması sonucu sıkışarak hastaneye beraber gitmek zorunda kaldı.
Çin'de yaşanan tuhaf olayda kadın, cinsel ilişki esnasında ölen partnerine yapışık halde kaldı. Hayat kadını olduğu öğrenilen kadın ölen adamdan kendini kurtaramayınca gelen ambulans ikisini sedyeye beraber koyup götürmek zorunda kaldı.
ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR
Doktorlar durumun penis captivus adı verilen bir durum sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı. Bu durum, ilişki sırasında vajinadaki kasların penisi her zamankilerden çok daha sıkı bir şekilde sıkıştırmasıyla ortaya çıkan ve nadir görülen bir durumdur.
GÖRÜNTÜLER ÜLKEDE SES GETİRDİ
Adam ve kadının ismi açıklanmazken, ikilinin ambulansa götürülürken çekilen video ülkede büyük ilgi çekti. Adamın üstünde duran kadının üstü bir örtü ile örtüldü.
YORUMLAR (7)
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adam ne güzel ölmüş laynCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Rahmetlinin ayağı da çocuk mezarı gibiymişCevap Yaz Yayından Kaldır
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herkese nasip olur inşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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işlem bitmeden öldü ise gözü açık gitmiştir garibin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yalan haberCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır