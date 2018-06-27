Talihsiz Adam Cinsel İlişki Esnasında Öldü, Ayrılamayan Çift Hastaneye Beraber Götürüldü

Çin'de yaşanan tuhaf olayda kadın, cinsel ilişki esnasında ölen partnerine yapışık halde kaldı. Hayat kadını olduğu öğrenilen kadın ölen adamdan kendini kurtaramayınca gelen ambulans ikisini sedyeye beraber koyup götürmek zorunda kaldı.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Doktorlar durumun penis captivus adı verilen bir durum sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı. Bu durum, ilişki sırasında vajinadaki kasların penisi her zamankilerden çok daha sıkı bir şekilde sıkıştırmasıyla ortaya çıkan ve nadir görülen bir durumdur.

GÖRÜNTÜLER ÜLKEDE SES GETİRDİ

Adam ve kadının ismi açıklanmazken, ikilinin ambulansa götürülürken çekilen video ülkede büyük ilgi çekti. Adamın üstünde duran kadının üstü bir örtü ile örtüldü.