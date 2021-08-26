Taliban yeni dönem yasaklarını duyurdu: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

New York Times'a konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da yönetimi ele geçirmeleri sonrasında uygulanacak yeni yasakları anlattı. Mücahid, müziğin yasaklandığını ve kadınların üç gün boyunca yalnız seyahat etmeleri halinde ise bir erkek refakatçiye ihtiyaç duyacaklarını söyledi. Taliban geçtiğimiz günlerde de kadınlardan evden çıkmamalarını istemişti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmeleri sonrasında Batı medyasına ilk mülakatı verdi. ABD'den New York Times'a konuşan sözcü, Afganistan'da müziğin yasaklanacağını ve birkaç gün süren gezilerde kadınların bir erkek refakatçi ile seyahat etmesi gerekeceğini duyurdu.

MÜZİK YASAKLANACAK

Mücahid, "Müzik İslam'da yasak ama biz insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna edebileceğimizi umuyoruz. Bu Taliban yönetimi altında her şey önceki rejimden farklı olacak'' ifadelerini kullandı.

KADINLAR UZUN SEYAHATLERE TEK BAŞINA ÇIKAMAYACAK

Taliban'ın geleceği inşa etmek için geçmişte olanları unutmak istediğini savunan ve şimdiden intikam operasyonları düzenlediği haberlerini reddeden Mücahid, Taliban'ın 1996-2001 dönemindeki gibi yeniden kadınları evde oturmaya veya yüzlerini örtmeye zorlayacağı endişelerinin temelsiz olduğunu iddia etti.

Kadınlara getirecekleri yeni erkek vesayet sistemini, evden çıkan kadına erkek vasinin eşlik etmesi şartının sadece üç gün ya da daha uzun süren seyahatler için geçerli olacağını, okula, işyerine, üniversiteye ya da hastaneye giderken geçerli olmayacağını aktaran Taliban Sözcüsü; kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerinden, ama bunun için başlarını örtmelerinin şart olduğundan söz etti.

KADINLARIN EVDE KALMALARINI İSTEMİŞLERDİ

Taliban geçtiğimiz günlerde de kadınların evden çıkmaması gerektiğini, sahadaki güçlerinin kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmediğini açıklamıştı.