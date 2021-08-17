Taliban Sözcüsü'nden kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban Sözcüsü'nden kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da yönetimi ele geçirmeleri sonrasında bir televizyon kanalına konuk oldu. Shaheen konuşmasında, kadınların burka giyme zorunluluğunun olmayacağını ancak başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.

10 günlük ilerleyişin ardından pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban, Afganistan'da yönetimi ele aldı. Sivil halkın çoğu ülkeden kaçmak için farklı yollara başvururken, Taliban yönetimindeki Afganistan'da neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLU OLACAK

Tüm dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği ülkede, Taliban'ın sert tutumu nedeniyle kadınları nasıl bir hayatın beklediği ise şekillenmeye başladı. SKY News kanalına konuk olan Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "Bu, onların güvenliği için" diyerek Afganistan'da kadınların burka giyme zorunluluğunun bulunmayacağını, ancak başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.

"AFGANLARIN YENİ BİR SAYFA AÇMASINA YARDIM ETMEK BATI'NIN DA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE"

Şahin ayrıca, "Birleşik Krallık Başbakanı ve dünyanın tüm liderleri Afganistan halkının isteklerine saygı duymalı ve Afgan halkına ülkeyi yeniden inşa etmesi konusunda yardım etmeli. Bu onların yükümlülüğü, çünkü 20 yıl boyunca Afganistan'ın yıkımının arkasında onlar vardı. İnsanların Afganistan'da yeni bir hayata başlamasına ve yeni bir sayfa açmasına yardım etmek de onların ahlaki yükümlülüğüdür" ifadelerini kullandı.

GENEL AF İLAN ETTİLER

Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ile başlayan kaosta bugün başka bir gelişme daha yaşandı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Taliban hükümet yetkilileri için genel bir af ilan etti. Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi.

"RUTİN HAYATA TAM BİR GÜVENLE BAŞLAMALISINIZ"

Taliban'dan yapılan açıklamada, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız." ifadeleri kullanıldı.

Taliban Sözcüsü'nden kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak
ABD'nin Afganistan'a gönderdiği tahliye uçağında dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk
ABD'nin Afganistan'a gönderdiği tahliye uçağında dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk
Taliban'dan kaçmak için uçağın tekerine asılan Afgan'ın çırpınışları böyle kaydedildi
Taliban'dan kaçmak için uçağın tekerine asılan Afgan'ın çırpınışları böyle kaydedildi
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (3)
RU FET: avrupa zorunlu olarak basortusu yasak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
RU FET: bas ortusu sorunlu olacaq, burka degil, ab de basartusu zorunlu olarak yasakdir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SÜMBÜLZADE VEHBİ : adam gibi adamlar :D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Cimilli İbo Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Mustafa Er Fırat Aydınus Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taliban Sözcüsü'nden kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 16:37:34. #1.16#

title