Taliban Sözcüsü Mücahid, "geçici hükumet"i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban Sözcüsü Mücahid, "geçici hükumet"i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "geçici hükümet"te yer alan isimlerin görevlerini vekaleten yürüteceğini ve daha sonra kabinede yeniden reformlar yapılabileceğini belirterek, "Bu kabine daimi değil ve kabinenin kapsayıcı olması için çabalar sürüyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "geçici hükümet"te yer alan isimlerin görevlerini vekaleten yürüteceğini ve daha sonra kabinede yeniden reformlar yapılabileceğini belirterek, "Bu kabine daimi değil ve kabinenin kapsayıcı olması için çabalar sürüyor." dedi.

Mücahid, "geçici hükümet"i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi.

Yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mücahid, Taliban lideri Hibetullah Ahunzade'nin yeni "hükümet"teki konumuyla ilgili soruya, "Emir olarak görevine devam edecek." yanıtını verdi

Mücahid, "Taliban hükümeti" kabinesi için yeni açıklanan isimlerin hepsinin görevlerini çalışmaların aksamaması için vekaleten yürüteceğini ve daha sonra kabinede yeniden reformlar yapılabileceğini söyledi.

"Hükümetin" bazı kurumlarına henüz görevlendirmeler yapılmadığını hatırlatan Mücahid, "Bu kurumlara ülkenin farklı bölgelerinden isimlerin görevlendirilmesi yapılabilir. Bu kabine daimi değil ve kabinenin kapsayıcı olması için çabalar sürüyor. Bizim hükümetimizde ayrıca bir konsey de olacak." dedi.

Mücahid, Pakistan'ın Taliban'a destek verdiği iddialarına ilişkin olarak, 20 yıldır "Pakistan'ın Taliban'ın yanında olduğu" propagandasının yapıldığını ve bunu tamamen reddettiklerini belirtti.

Sözcü Mücahid, "Bizim mücadelemizde Pakistan dahil hiçbir ülkenin rolü bulunmuyor. Biz bu iddiaları reddediyoruz. Taliban, kendi bağımsızlığı için neredeyse tüm dünya ile savaştı. Bu durumda Pakistan'ın bizim destekçimiz olarak göstermek mümkün değil." diye konuştu.

"Biz ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz"

Taliban'ın mücadelesinin "baştan sona İslam ve ülke için olduğunu" ifade eden Mücahid, kimsenin, Taliban'ın, Pakistan'ın menfaatine mücadele verdiğini ispat edemeyeceğini söyledi.

Mücahid, Taliban'ın, Afganistan'ın bağımsızlığı için her kesimde çok sayıda kurban verdiğini bu nedenle Taliban'ın tüm Afganistan'a ait olduğunun altını çizdi.

"Biz ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz." diyen Mücahid, özellikle İslam ülkeleriyle kardeşlik çerçevesinde ilişkilerini sürdürme arzusunda olduklarını bildirdi.

Mücahid, "Hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Protesto gösterileri

Ülkede devam eden protesto gösterine de değinen Mücahid, bu gösterilerin yasal bir dayanağının olmadığını söyledi.

Mücahid, henüz hükümetin tamamen kurulmadığını ve kamu binalarının normal çalışmaya başlamadığını hatırlatarak böyle bir durumda izinsiz bir şekilde gösteri yapmanın yanlış olduğunu belirtti.

Bu gösterilerin arkasında bazı yabancı ülkelerin yer aldığını ifade eden Mücahid, böylece insanlar kışkırtılarak şehirlerde kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını aktardı.

Mücahid, "Göstericilerin, nerede, ne zaman gösteri yapacağı konusunda izin almaları ve gösterinin içeriğine dair Adalet Bakanlığı ve polise bilgi verilmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmadan gerçekleştirilen protestolar, ortalığı karıştırmaya çalışmaktan başka bir şey değildir." diye konuştu.

Şimdilik kimsenin protesto yapmasını istemediklerini vurgulayan Mücahid, hükümet kurulduktan ve kamu hizmetleri başladıktan sonra gösteriye izin verileceğini sözlerine ekledi.

Taliban Sözcüsü Mücahid, 'geçici hükumet'i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi
Taliban Sözcüsü Mücahid, 'geçici hükumet'i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi
Taliban Sözcüsü Mücahid, 'geçici hükumet'i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi
Taliban Sözcüsü Mücahid, 'geçici hükumet'i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz.
Son dakika: Afganistan'da Taliban, 'geçici hükümetini' açıkladı
Son dakika: Afganistan'da Taliban, "geçici hükümetini" açıkladı
Taliban'dan Afgan kadınlara: Biraz sabredin, kurumlar yerleşince taleplerinize yanıt alacaksınız
Taliban'dan Afgan kadınlara: Biraz sabredin, kurumlar yerleşince taleplerinize yanıt alacaksınız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Seda Sayan Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Max Meyer Umut Meraş Lionel Messi Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taliban Sözcüsü Mücahid, "geçici hükumet"i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 22:26:24. #1.16#

title