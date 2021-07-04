Taliban saldırısından kaçan 300'den fazla Afgan askeri Tacikistan'a sığındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban saldırısından kaçan 300'den fazla Afgan askeri Tacikistan'a sığındı

Taliban saldırısından kaçan 300'den fazla Afgan askeri Tacikistan'a sığındı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Taliban saldırısından kaçan 300'den fazla Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirildi.

Taliban saldırısından kaçan 300'den fazla Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirildi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesine bağlı Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ın Bedahşan vilayetindeki Ovez, Şahribuzurg ve Ziraki yerleşim alanlarına yaptığı saldırılardan dolayı sınır bölgesindeki durumun gergin olduğu kaydedildi.

Taliban'ın saldırılarından kaçan Afganistan hükümet güçleri mensubu 300'den fazla askerin dün Tacikistan topraklarına geçtiği belirtilen açıklamada, "İnsanilik ve iyi komşuluk ilkelerine uyan Tacik sınır muhafızları, Afgan askerlerin sınırı geçerek Tacikistan topraklarına girmesine izin verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Tacikistan-Afganistan sınırındaki durumun Tacik sınır muhafızlarının tam kontrolü altında olduğu vurgulandı.

Geçen ay sonunda da Taliban'ın, Afganistan'ın Kunduz eyaletinde Tacik-Afgan sınırındaki Şirhan sınır kapısına yaptığı saldırıdan kaçan 134 Afgan askeri sınırı geçerek Tacikistan topraklarına sığınmıştı.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Bedahşan vilayeti konumu itibarıyla stratejik bir bölgede yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti
Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti
Akar: '(Afganistan'daki havalimanı) Temaslar sürecek.
Akar: "(Afganistan'daki havalimanı) Temaslar sürecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Kemal Sunal Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Diego Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taliban saldırısından kaçan 300'den fazla Afgan askeri Tacikistan'a sığındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 06:39:26. #1.16#

title